Події

00:41 29.08.2023

У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

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У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

У румунському місті Неводарі автобус, в якому перебувало 40 українських пасажирів, врізався в обмежувач висоти в понеділок увечері, внаслідок чого 12 людей отримали поранення, повідомляє румунський інформаційний телеканал "Digi24" з посиланням на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі шість притомних постраждалих доставлені в лікарню з травмами голови, верхніх і нижніх кінцівок, а ще шестеро пройшли медичне обстеження на місці, відмовившись від госпіталізації.

На місці події працюють спецслужби.

 

Теги: #дтп #українці #постраждалі #румунія

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