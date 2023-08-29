У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

У румунському місті Неводарі автобус, в якому перебувало 40 українських пасажирів, врізався в обмежувач висоти в понеділок увечері, внаслідок чого 12 людей отримали поранення, повідомляє румунський інформаційний телеканал "Digi24" з посиланням на Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі шість притомних постраждалих доставлені в лікарню з травмами голови, верхніх і нижніх кінцівок, а ще шестеро пройшли медичне обстеження на місці, відмовившись від госпіталізації.

На місці події працюють спецслужби.