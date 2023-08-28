Події

21:52 28.08.2023

Резніков: Знаю, що F-16 будуть, маю надію на шведські Gripen

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Резніков: Знаю, що F-16 будуть, маю надію на шведські Gripen

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що сучасні винищувачі F-16 передадуть Україні і "має надію" на появу в Повітряних силах ЗСУ багатоцільового шведського літака Saab JAS 39 Gripen.

"Що б там не було F-16 будуть, я це знаю. Не просто думаю, а я знаю. І будуть інші різні "цікавинки". Тому що нам потрібно сьогодні говорити про майбутнє нашої армії, майбутнє Сил оборони. І ми про це говоримо, насамперед, з американськими партнерами, про Future Force Concept", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

Він наголосив, що навіть після перемоги, "щоб росіяни не могли повернутися", Україні потрібно мати потужну модернізовану сучасну армію.

"Сучасна авіація - це елемент ППО і елемент запобігання домінування ворога в повітрі. Тому F-16 і я маю надію - шведський Gripen, як мінімум, будуть у Повітряних силах України", - сказав він.

 

 

Теги: #поставки #думка #резніков #f16 #gripen

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