Резніков: Знаю, що F-16 будуть, маю надію на шведські Gripen

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що сучасні винищувачі F-16 передадуть Україні і "має надію" на появу в Повітряних силах ЗСУ багатоцільового шведського літака Saab JAS 39 Gripen.

"Що б там не було F-16 будуть, я це знаю. Не просто думаю, а я знаю. І будуть інші різні "цікавинки". Тому що нам потрібно сьогодні говорити про майбутнє нашої армії, майбутнє Сил оборони. І ми про це говоримо, насамперед, з американськими партнерами, про Future Force Concept", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

Він наголосив, що навіть після перемоги, "щоб росіяни не могли повернутися", Україні потрібно мати потужну модернізовану сучасну армію.

"Сучасна авіація - це елемент ППО і елемент запобігання домінування ворога в повітрі. Тому F-16 і я маю надію - шведський Gripen, як мінімум, будуть у Повітряних силах України", - сказав він.