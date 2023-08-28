Події

12:30 28.08.2023

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, подекуди дощі з грозами, на заході в середу - сильні дощі, град і шквали

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Найближчі дні в Україні будуть спекотними, подекуди дощі з грозами, на заході в середу - сильні дощі, град і шквали

Короткочасний дощ і гроза очікуються в ніч на вівторок місцями в Сумській області, удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер 29 серпня переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні до 25°, удень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, удень 24-29°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, удень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень найвищу температуру 29 серпня було зафіксовано на позначці +33,7°С у 1992 р., найнижчу - на позначці +5,5° у 1966 р.

У середу, 30 серпня, у західних областях України короткочасні дощі, грози, удень місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, удень 24-29°, на Закарпатті 20-25°.

На решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, удень 27-32°, у східних, Сумській областях вночі 12-17°, удень 23-28°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 30 серпня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, удень 30-32°.

Теги: #погода #прогноз

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