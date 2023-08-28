Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи в Словенії

Українські рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків повені в Словенії, працівники ДСНС повертаються в Україну, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За 17 днів роботи фахівці ДСНС провели колосальну роботу: розбирали будинки та конструкції, зруйновані паводком. Розчистили та розширили понад півтори тисячі метрів річки, укріпили близько 1300 м берега. Перемістили понад 53 тис. куб. м ґрунту, каміння та мулу, змінили русло на одній із ділянок, щоб уберегти житлові будинки від великої води", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Також під час робіт співробітники ДСНС перевезли 11 одиниць важкої інженерної техніки інших країн, що працювали поруч у районах аварійно-відновлювальних робіт. Загалом загальний маршрут водіїв ДСНС становив понад 1800 км.

Зазначено, що українські рятувальники виконали в повному обсязі всі завдання, які були поставлені перед ними.

"Сьогодні Управління цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій Міністерства оборони Республіки Словенія направило лист-подяку Україні за допомогу, надану в ліквідації наслідків паводку. З відчуттям задоволення від виконаної роботи наші рятувальники повертаються додому", - наголошується в повідомленні.

Раніше, 11 серпня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що українські рятувальники вирушили до Словенії для участі в ліквідаційних роботах проти наслідків повеней.

Як повідомлялося, станом на 7 серпня щонайменше шестеро людей загинуло в повенях, що обрушилися на Словенію слідом за зливовими дощами, під водою опинилися дві третіх цієї країни на Балканах. За даними агентства Associated Press, повінь уже визнано найсерйознішою в новітній історії країни. Багато людей залишилися без даху над головою.