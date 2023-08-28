Події

08:43 28.08.2023

За добу на Харківщині одна загибла та одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині одна загибла та одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу із РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок і торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють, як легкий, госпіталізації не потребувала", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки. Унаслідок мінометних обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільний газопровід, торговельний кіоск і приватний автомобіль.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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