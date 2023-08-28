Міністр торгівлі США прибула до Китаю для зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу

Міністр торгівлі США Джина Раймондо прибула до Пекіна в неділю з чотириденним візитом, метою якого є зміцнення ділових зв'язків між двома найбільшими економіками світу, повідомляє Reuters.

Водночас, передає агентство, у США наголошують, що торговельні заходи, вжиті США в галузі національної безпеки, не підлягають обговоренню.

Якби ви хотіли дати девіз цій поїздці та місії, то він звучить так: "Захищайте те, що мусите, і просувайте те, що можете", - сказала Раймондо перед відльотом до Китаю, додавши, що під час візиту переслідуватиме суто практичні цілі.

"Ми хочемо мати стабільні торговельні відносини, а основою цього є регулярне спілкування. Нам необхідно спілкуватися, щоб уникати конфліктів", - підкреслила міністр.

Чотириденний візит відбувається на тлі ускладнення відносин Вашингтона з Пекіном у зв'язку з тим, що США, як і їхні союзники, прагнуть перекрити Китаю доступ до найпередовіших моделей напівпровідників, у той час як Пекін обмежив постачання від відомої компанії Micron Technology і оштрафував американську фірму Mintz Group на $1,5 млн за проведення "несанкціонованих статистичних робіт".

Як повідомляє Reuters, міністр торгівлі США, яку після прибуття зустрів представник Міністерства торгівлі Китаю Лінь Фен, проведе двосторонні зустрічі з китайськими офіційними особами в понеділок і вівторок у Пекіні, після чого вирушить до Шанхая. До неї приєднається посол США в Китаї Ніколас Бернс.