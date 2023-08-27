Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання, повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю виданню Financial Times.

"Я очікую підписання протоколів (для пілотів) у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою", - сказав він.

Глава уряду Румунії також зазначив: "Логістика, наскільки нам відомо, налагоджена".

"Йде війна між диктатором і вільним світом... яку Європа не може дозволити собі програти" - також додав він.

Як повідомлялося, 11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися почати підготовку українців на F-16. Таким чином було формалізовано "навчальну коаліцію F-16".

Сторони домовилися розпочати підготовку відповідних українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу, що забезпечить пілотів базовими можливостями експлуатації, обслуговування та технічного обслуговування винищувачів F-16. Це включає надання відповідного обладнання, інструкторів та іншого персоналу для такого навчання.

21 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські льотчики 2023 і 2016 років випуску вже проходять підготовку на винищувачах F-16 у Великій Британії та Швеції.