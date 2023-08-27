Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради, відповідний законопроєкт буде надіслано найближчого тижня.

"Для мене особисто війна №1. Чи повинен я знаходити більше часу на боротьбу з корупцією? Чи будемо ми це робити? Точно. Але я не маю, як вам сказати, багато часу на те, щоб займатися деталями, тому що є справді дрібниці", - заявив Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому на її ютуб-каналі.

За його словами, "якщо хочеш побороти місцеву бруківку, то немає можливості битися з бруківкою кожного міста".

"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. Але ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав він.

Як наголосив президент, "це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали (брати гроші - ІФ-У)...".

"Якщо є докази, людина має бути за ґратами. Думаю, що до парламенту це надійде найближчого тижня і далі все на боці парламенту. Чи дотримається цього законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не прокручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми маємо запроваджувати системні речі. Системні рішення. Саме так борються з корупцією", - заявив Зеленський.

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