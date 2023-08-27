Події

19:16 27.08.2023

Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

2 хв читати
Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради, відповідний законопроєкт буде надіслано найближчого тижня.

"Для мене особисто війна №1. Чи повинен я знаходити більше часу на боротьбу з корупцією? Чи будемо ми це робити? Точно. Але я не маю, як вам сказати, багато часу на те, щоб займатися деталями, тому що є справді дрібниці", - заявив Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому на її ютуб-каналі.

За його словами, "якщо хочеш побороти місцеву бруківку, то немає можливості битися з бруківкою кожного міста".

"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. Але ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав він.

Як наголосив президент, "це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали (брати гроші - ІФ-У)...".

"Якщо є докази, людина має бути за ґратами. Думаю, що до парламенту це надійде найближчого тижня і далі все на боці парламенту. Чи дотримається цього законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. І дуже важливо не прокручувати гайки і не дивитися щоразу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми маємо запроваджувати системні речі. Системні рішення. Саме так борються з корупцією", - заявив Зеленський.

Далі буде

 

 

 

 

 

 

Теги: #президент #корупція #держзрада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 27.08.2023
Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

19:25 27.08.2023
Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

22:10 24.08.2023
Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

19:35 24.08.2023
САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

23:35 23.08.2023
Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

23:19 23.08.2023
Серед восьми лауреатів президентської відзнаки звання удостоєні герой України "да Вінчі" та воєнкор Цаплієнко

Серед восьми лауреатів президентської відзнаки звання удостоєні герой України "да Вінчі" та воєнкор Цаплієнко

14:49 23.08.2023
Генпрокурор - президенту Португалії в Бучі: Скоєні тут злочини свідчать про умисне знищення українців

Генпрокурор - президенту Португалії в Бучі: Скоєні тут злочини свідчать про умисне знищення українців

16:10 22.08.2023
ДБР проводить слідчі дії у військкоматах і ВЛК низки областей для виявлення корупції

ДБР проводить слідчі дії у військкоматах і ВЛК низки областей для виявлення корупції

19:28 20.08.2023
Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

21:49 18.08.2023
Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

ЗС України стримали окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступали на мелітопольському, за добу було 23 бойові зіткнення

Військова контррозвідка СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську - джерело

Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї

ОСТАННЄ

SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 32 одиниці техніки ворога

Нова Зеландія почне видавати посвідки на проживання українським біженцям

Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території

ЗС України стримали окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступали на мелітопольському, за добу було 23 бойові зіткнення

Окупанти за добу завдали 11 ракетних і 32 авіаудари по Україні

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка - обладміністрація

Київ та область у найближчу годину накриє гроза - Гідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА