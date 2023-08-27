Генетична експертиза підтвердила загибель Пригожина в авіакатастрофі, повідомляють у РФ

Слідчий комітет РФ повідомляє, що особи десяти загиблих унаслідок авіакатастрофи 23 серпня у Тверській області встановлено після проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі, який раніше оприлюднила Росавіація. За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували: Пропустін Сергій, Макар'ян Євгеній, Тотмін Олександр, Чекалов Валерій, Уткін Дмитро, Матусеєв Микола, Пригожин Євгеній. Екіпаж бізнес-джета складався з трьох осіб: командир Levshin Aleksei, другий пілот Karimov Rustam, бортпровідник Raspopova Kristina.