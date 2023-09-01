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14:07 01.09.2023

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

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Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загибель Євгена Пригожина продемонструвала слабкість Володимира Путіна.

"Його слабкість полягала ще й у тому, що він обіцяв Пригожину певні гарантії, а потім вбиває його. Це, безсумнівно, свідчить про те, наскільки слабкі його власні слова. Це дуже важливо, я думаю. Я думаю, що всім нашим партнерам необхідно звернути на це увагу", - сказав він, виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок на економічному форумі в Італії, організованому Європейським домом Ambrosetti.

"Ви пам'ятаєте марш Пригожина на Москву, який показав, що Путін не може контролювати свою державу? Тож, безумовно, йдеться про слабкість. Йшлося про певну вертикаль влади, побудовану для правління за допомогою терору, і коли Пригожин пішов у бік Москви, це було явною ознакою того, що не всі сили перебували під контролем Путіна", - сказав Зеленський.

За його словами, "він (Путін - ІФ-У) боявся Пригожина, його влади, і тому вчинив із ним саме в тому форматі, у якому вчинив".

"Він не довіряє своїй власній судовій системі, і він хотів учинити з Пригожиним як зі зрадником, бо він не має довіри до радикально налаштованих людей РФ. Він не впевнений, що його підтримають. Він побоювався, що вони швидше підтримають Пригожина", - сказав Зеленський.

Теги: #реакція #зеленський #пригожин

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