Події

13:55 24.08.2023

Зеленський: Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина

1 хв читати
Зеленський: Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до загибелі в Росії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має", - сказав він у четвер журналістам у Києві.

"Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталася до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова допоможе", - додав президент.

Раніше "Росавіація" повідомила, що серед пасажирів бізнес-джета, який розбився 23 серпня у Тверській області, були люди з іменами Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Уткіна називають засновником ПВК "Вагнер".

Теги: #загибель #пригожин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 24.08.2023
Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

05:27 24.08.2023
Якщо загибель Пригожина підтвердиться, ми не здивуємось

Якщо загибель Пригожина підтвердиться, ми не здивуємось

00:33 24.08.2023
Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

21:54 23.08.2023
Байдена поінформували про катастрофу бізнес-джета, на якому міг бути Пригожин

Байдена поінформували про катастрофу бізнес-джета, на якому міг бути Пригожин

20:27 23.08.2023
Пригожин значиться серед пасажирів літака, який розбився, - росЗМІ з посиланням на Росавіацію

Пригожин значиться серед пасажирів літака, який розбився, - росЗМІ з посиланням на Росавіацію

10:17 23.08.2023
У бою на Донбасі загинув депутат Київради від "Євросолідарності" Ільницький

У бою на Донбасі загинув депутат Київради від "Євросолідарності" Ільницький

17:39 15.08.2023
Шведська SKF повідомила про влучання ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє людей, - ЗМІ

Шведська SKF повідомила про влучання ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє людей, - ЗМІ

10:53 14.08.2023
У Вірменії загинув тимчасовий повірений України

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України

21:11 08.08.2023
Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

15:40 31.07.2023
Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

Кількість загиблих шахтарів унаслідок викиду вугілля на ш/у "Покровське" збільшилася до трьох - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли київських ТЕЦ під час опалювального сезону

Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

Ворог наступає на куп'янському напрямку і безуспішно штурмує на лиманському, на бахмутському - українські сили поступово просуваються

Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА