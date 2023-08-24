Зеленський: Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до загибелі в Росії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має", - сказав він у четвер журналістам у Києві.

"Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталася до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова допоможе", - додав президент.

Раніше "Росавіація" повідомила, що серед пасажирів бізнес-джета, який розбився 23 серпня у Тверській області, були люди з іменами Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Уткіна називають засновником ПВК "Вагнер".