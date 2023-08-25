Події

20:18 25.08.2023

Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

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Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ослабила президента Росії Володимира Путіна.

"Смерть Пригожина ослабила Путіна. Тому що це показало всьому світу: якщо Путін наважується на якусь угоду з кимось і порушує цю угоду, значить, йому більше не можна довіряти", - сказав Резніков в інтерв'ю Welt.

Для сил, що діють усередині РФ, вочевидь, не має сенсу сідати за стіл переговорів із Путіним й обговорювати угоди на майбутнє, вважає міністр.

"Це просто поведінка бандитів, і Кремль поводиться як бандити, як злочинці", - наголосив він.

Водночас Резніков заявив, що не очікує, що загибель ватажка "Вагнера" якось вплине на перебіг війни.

"Групи "Вагнер", яку ще рік тому можна було розглядати як серйозну силу, фактично вже немає. Вони розбиті", - нагадав він.

 

Теги: #смерть #резніков #пригожин

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