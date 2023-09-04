Політика

15:32 04.09.2023

Парламентський комітет з питань нацбезпеки підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони - нардеп Фріз

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Парламентський комітет з питань нацбезпеки підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони - нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет на засіданні в понеділок підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. "За" проголосували 16 членів комітету (загалом до складу комітету входять 20 народних депутатів - ІФ-У) і двоє утрималися", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з регламентом Верховної Ради, далі парламент зможе розглянути питання відставки Резнікова на найближчому пленарному засіданні.

Водночас на своїй сторінці у фейсбуці парламентарій зазначила, що в рішенні комітету йдеться також про рекомендацію звіту Резнікова (тривалістю до 10 хвилин) у Верховній Раді України.

"Водночас внесла пропозицію щодо звіту мінімум до 20 хвилин. Також переконана в необхідності повноцінного звіту з можливістю поставити запитання міністру й отримати відповіді", - уточнила вона.

Фріз виступила категорично проти того, щоб "за оплесками та словами вдячності ми припиняли раціонально мислити й аналізувати дії Резнікова та його команди на посаді".

"А це й відмова підтримати під час затвердження бюджету на 2022 рік збільшення фінансування Збройних сил України. Закупівлі зі стовідсотковою передплатою фірмам, які зірвали постачання. Корупційні закупівлі, за якими вже ведуться справи; збій логістичного забезпечення; лише через тиск повернення до закупівель на Prozzoro; система харчування, яка геть не відповідає стандартам НАТО, та реформа, яку згорнули; зволікання з ракетною програмою", - додала нардеп.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.

 

Теги: #відставка #резніков #фріз

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