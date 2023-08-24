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07:38 24.08.2023

Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

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Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

Президент Володимир Путін віддав наказ ліквідувати старше керівництво ПВК "Вагнер" і таким чином помститися за організований кілька місяців тому керований заколот із походом на Москву, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті західних аналітиків наголошується, що представники ЗС РФ, зокрема, міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи б віддали наказ на знищення Пригожина без наказу Путіна.

"Уся російська політична сфера і безпека, ймовірно, розглядали подальше виживання Пригожина після повстання ПВК "Вагнер" як рішення Путіна", - ідеться в публікації.

Так, в ISW заявили, що зроблять свої висновки виходячи з припущення, що Путін замовив убивство Пригожина, якщо не з'являться докази протилежного.

Водночас раніше аналітики вважали, що російський лідер навряд чи вб'є ватажка "вагнерівців" через страх розлютити найманців цього угруповання.

 

Теги: #путін #пригожин #isw

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