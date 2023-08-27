Події

13:54 27.08.2023

У Києві відкрився Музей українського грамзапису - міськадміністрація

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Музей українського грамзапису відкрився в Києві на Співочому полі (вул. Лаврська, 41), повідомляє Департамент культури Київської міської державної адміністрації в неділю.

"Експозиція музею розповідає про історію грамзапису. Колекція складається з понад 400 одиниць основного фонду української музики на різних звукових носіях... У планах музею - розширення, культурологічні дослідження, експедиції, присвячені різним аспектам музичної культури України та світу", - йдеться в повідомленні.

Музей працює в суботу та неділю з 12:00 до 18:00, вхід вільний.

Теги: #музей #київ

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