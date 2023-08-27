Події

10:35 27.08.2023

Дві ворожі ракети ППО збила над Черкаською областю - голова ОВА

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Дві ворожі ракети ППО збила над Черкаською областю - голова ОВА

Дві ворожі ракети російських загарбників ППО збила на Черкащині, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Неділя почалася на Черкащині із затяжної тривоги. Майже три години поспіль ми становили загрозу з повітря, фіксуючи проліт російських ракет над територією. В області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, інформації про постраждалих або руйнування внаслідок повітряної атаки противника поки що не надходило.

"Продовжуємо перевірку", - наголосив Табурець.

 

Теги: #ппо #черкаська_область

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