Дві ворожі ракети ППО збила над Черкаською областю - голова ОВА

Дві ворожі ракети російських загарбників ППО збила на Черкащині, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Неділя почалася на Черкащині із затяжної тривоги. Майже три години поспіль ми становили загрозу з повітря, фіксуючи проліт російських ракет над територією. В області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, інформації про постраждалих або руйнування внаслідок повітряної атаки противника поки що не надходило.

"Продовжуємо перевірку", - наголосив Табурець.