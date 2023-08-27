Окупанти 28 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено склад зерна

Прикордонні райони Сумської області знову потрапили під обстріл з боку російських окупантів, за день у регіоні зафіксовано 147 вибухів, а удару загарбників зазнали 10 територіальних громад, повідомила пресслужба ОДА.

У день, 26 серпня, російські війська 28 разів обстріляли населені пункти в прикордонних районах області. Під ворожі атаки потрапили Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотинська, Есманська, Середино-Будська громади.

Зокрема, Краснопільську громаду війська РФ обстрілювали з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Новослобідська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи), а також під обстріл із АГС (16 вибухів).

У Путивльській громаді зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів).

У Великописарівській громаді ворог обстрілював із артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та АГС (20 вибухів).

У Юнацькій громаді противник скинув 19 мін.

Білопільська громада потрапила під обстріл із мінометів (8 вибухів).

У Шалигинській громаді війська РФ вели обстріл з артилерії (8 вибухів).

У Хотинській громаді окупанти били з артилерії (2 вибухи) і мінометів (2 вибухи). Також був обстріл із танка (5 вибухів) і скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

Есманська громада потрапила під авіаційний обстріл з вертольота НАР (1 вибух). Внаслідок атаки було пошкоджено склад для зберігання зерна. Також зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада потрапила під ворожий мінометний обстріл (3 вибухи).