Події

07:02 27.08.2023

Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

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Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

Пожежі внаслідок ворожих обстрілів російських окупаційних військ за суботу виникли в житлових будинках, господарських будівлях і на території підприємства Херсона, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом дня противник завдавав ударів по місту. За різними адресами майже одночасно виникли пожежі в 3-х житлових будинках, 4-х господарських будівлях і на території одного з підприємств міста", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники відходили в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли, а потім знову повертатися до гасіння пожеж.

До ліквідації було задіяно 7 одиниць техніки та 34 рятувальники.

 

 

Теги: #херсон #пожежі #обстріли

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