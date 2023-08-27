Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

Пожежі внаслідок ворожих обстрілів російських окупаційних військ за суботу виникли в житлових будинках, господарських будівлях і на території підприємства Херсона, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом дня противник завдавав ударів по місту. За різними адресами майже одночасно виникли пожежі в 3-х житлових будинках, 4-х господарських будівлях і на території одного з підприємств міста", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники відходили в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли, а потім знову повертатися до гасіння пожеж.

До ліквідації було задіяно 7 одиниць техніки та 34 рятувальники.