За добу відбулося 38 бойових зіткнень між ЗС України та окупантами

Протягом доби станом на вечір суботи, 26 серпня, між силами оборони та російськими окупантами відбулося 38 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень", - йдеться у вечірньому зведенні на сторінці у фейсбуці.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 н. п., зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Вільна Слобода, Ходине, Сімейкине, Гірки Сумської області та Плетенівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу противника зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва Луганської області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Орлівка, Північне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Яблукове, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.