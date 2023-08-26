Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою - Данілов

Російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" в окупованому Криму 23 серпня було знищено новою ракетою українського виробництва, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ракета була нова, абсолютно сучасна", - сказав він в ефірі "Українського радіо".

"Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - додав Данілов.

Як повідомлялося, 23 серпня на території тимчасово окупованого Криму за наводкою безпілотника знищили російську пускову систему С-400.