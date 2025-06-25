Інтерфакс-Україна
Події
13:05 25.06.2025

"Метінвест" створив новий панцир для захисту ЗРК Patriot

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Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова виготовила та змонтувала панцир масою понад 3 тонни для укриття ключових елементів комплексу Patriot.

Згідно з пресрелізом групи, "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий Фронт" продовжує посилювати захист українських сил ППО - цього разу фахівці компанії створили укриття для зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

При цьому уточнюється, що захист складається з каркаса зі сталі та броньованих пластин. Конструкція прикриває одразу кілька важливих вузлів системи: станцію керування ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

"У таких умовах війни кожна хвилина, коли працює ППО, рятує життя. Наші захисні панцирі створені саме для цього – щоб техніка залишалась в строю навіть під обстрілами", – коментує операційний директор групи Олександр Мироненко.

Крім того, повідомляється, що з початку 2025 року "Метінвест" розпочав системну роботу над захистом для систем ППО. Перші панцирі були встановлені на об’єктах ППО ще навесні, і з того часу конструкції постійно вдосконалюються. Кожен новий проєкт адаптується під конкретну локацію та тип обладнання.

До виготовлення панцира залучаються десятки фахівців: фрезерувальники, токарі, свердлувальники, стругальники, електрогазозварювальники, слюсарі зі складання металоконструкцій, ковалі та маляри. З огляду на безпеку, все виробництво для армії "Метівест" виніс за кордони своїх підприємств: це секретні майданчики, місцезнаходження яких не розголошується.

"Сталевий Фронт" Ріната Ахметова – найбільша приватна ініціатива підтримки Збройних сил України. В межах проєкту компанії групи SCM виготовляють та передають армії сучасні укриття, захист для техніки, засоби РЕБ, транспорт, дрони, фортифікації та інше спорядження, критично важливе на фронті. У фокусі ініціативи – власне виробництво рішень, адаптованих до умов війни.

"Сталевий Фронт" уже виготовляє захисні екрани для техніки, зокрема типу Abrams, Bradley, Roshel, "Козак", МТ-ЛБ, яка щодня виконує бойові завдання.

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot - це американська система протиповітряної оборони середньої та великої дальності, розроблена компанією Raytheon. Призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, має радар із фазованою решіткою та високоточні ракети-перехоплювачі.

Теги: #захист #patriot #метінвест #зрк

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