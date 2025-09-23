Інтерфакс-Україна
Події
19:38 23.09.2025

СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2"

1 хв читати
СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2"

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) вразили у прифронтовій зоні два російських зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" загальною вартістю $50 млн.

"На одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС виявили та завдали ураження двом зенітно-ракетним комплексам "Тор-М2" противника. В результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень", - йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі.

Зазначається, що "Тор-М2" – це ЗРК малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої протиповітряної оборони для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і безпілотників, а також захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 км. Вартість нової установки становить близько $25 млн.

Як повідомляється, орператори 412 полку здійснили ураження ЗРК противника, використавши "інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються".

 

Теги: #сбс #зрк #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 23.09.2025
Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

19:18 23.09.2025
Прем'єр Канади: Ми віддані безпечному поверненню викрадених РФ українських дітей, це має бути частиною будь-якого переговорного врегулювання

Прем'єр Канади: Ми віддані безпечному поверненню викрадених РФ українських дітей, це має бути частиною будь-якого переговорного врегулювання

18:04 23.09.2025
Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

08:19 23.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

08:11 20.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

19:50 19.09.2025
Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

08:11 17.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 879 ворожих цілей

10:31 15.09.2025
СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

17:53 05.09.2025
Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

ОСТАННЄ

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

Трамп критикує ООН за пасивність у врегулюванні конфліктів у світі

До трьох осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку у Нікополі – ОВА

Трамп заявив, що вважає неефективними поновлювані енергоресурси

"Епіцентр" має 15 МВт СЕС і до кінця 2030 р. планує збільшити потужності до 108 МВт – керівниця проєктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА