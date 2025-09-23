СБС уразили два ворожих ЗРК "Тор-М2"

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) вразили у прифронтовій зоні два російських зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" загальною вартістю $50 млн.

"На одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС виявили та завдали ураження двом зенітно-ракетним комплексам "Тор-М2" противника. В результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень", - йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі.

Зазначається, що "Тор-М2" – це ЗРК малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої протиповітряної оборони для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і безпілотників, а також захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 км. Вартість нової установки становить близько $25 млн.

Як повідомляється, орператори 412 полку здійснили ураження ЗРК противника, використавши "інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються".