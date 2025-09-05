Інтерфакс-Україна
Події
17:53 05.09.2025

Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

1 хв читати

Розвідники 15 бригади "Чорний ліс" знешкодили російський багатофункціональний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М2", призначений для знищення літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів, повідомили у Сухопутних військах.

"Установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом. Ворожа ППО відновленню не підлягає", - йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗСУ у телеграмі у п'ятницю.

Допис супроводжується відео знищення ворожого комплексу.

Теги: #зрк #чорний_ліс #знищення

