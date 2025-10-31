Інтерфакс-Україна
Події
19:05 31.10.2025

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

1 хв читати
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника
Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомляють про спільну з російським повстанським рухом "Черная Искра" операцію в ніч на 28 вересня, завдяки якій у Ростовській області РФ було виведено з ладу два критичні елементи системи протиповітряної оборони окупантів: зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "Небо-У".

"Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "Бук-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "Небо-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть", - повідомляється в телеграм-каналі ССО в четвер.

Як повідомлялося, військовослужбовці департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 23 та 24 жовтня знищили на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим три системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії: самохідну вогневу установку зі складу ЗРК "Бук-М3", а також дві радіолокаційні станції 1Л119 "Нєбо-СВУ".

 

Теги: #ппо #знищення #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 31.10.2025
Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

10:17 31.10.2025
Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

06:51 31.10.2025
У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

19:42 30.10.2025
РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

11:53 30.10.2025
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

14:46 29.10.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

09:45 29.10.2025
ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

11:54 27.10.2025
Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

09:37 27.10.2025
Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

ОСТАННЄ

Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Апеляційний суд розгляне 10 листопада клопотання про звільнення Саркозі з в'язниці

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

Український фільм We’re Fine здобув перемогу на Austin Film Festival та отримав право кваліфікації на "Оскар"

Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА