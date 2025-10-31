ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій України (ССО) повідомляють про спільну з російським повстанським рухом "Черная Искра" операцію в ніч на 28 вересня, завдяки якій у Ростовській області РФ було виведено з ладу два критичні елементи системи протиповітряної оборони окупантів: зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "Небо-У".

"Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "Бук-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "Небо-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть", - повідомляється в телеграм-каналі ССО в четвер.

Як повідомлялося, військовослужбовці департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 23 та 24 жовтня знищили на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим три системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії: самохідну вогневу установку зі складу ЗРК "Бук-М3", а також дві радіолокаційні станції 1Л119 "Нєбо-СВУ".