Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не підтвердив російську інформацію про начебто знищення зенітно-ракетного комплексу IRIS-T в Україні.

"Я не можу підтвердити. Принаймні на цей час ", - сказав він на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у середу в Брюсселі.

Раніше міноборони РФ заявило, що начебто російська ракета "Іскандер-М" знищила на Дніпропетровщині ЗРК IRIS-T.