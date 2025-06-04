20:52 04.06.2025
Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не підтвердив російську інформацію про начебто знищення зенітно-ракетного комплексу IRIS-T в Україні.
"Я не можу підтвердити. Принаймні на цей час ", - сказав він на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у середу в Брюсселі.
Раніше міноборони РФ заявило, що начебто російська ракета "Іскандер-М" знищила на Дніпропетровщині ЗРК IRIS-T.