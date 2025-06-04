Інтерфакс-Україна
Події
20:52 04.06.2025

Міністр оборони Німеччини не підтвердив інформацію про начебто знищення IRIS-T в Україні

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не підтвердив російську інформацію про начебто знищення зенітно-ракетного комплексу IRIS-T в Україні.

"Я не можу підтвердити. Принаймні на цей час ", - сказав він на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у середу в Брюсселі.

Раніше міноборони РФ заявило, що начебто російська ракета "Іскандер-М" знищила на Дніпропетровщині ЗРК IRIS-T.

 

Теги: #коментар #німеччина #зрк

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