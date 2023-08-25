Відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини – глава МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що поновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи" є пріоритетом для Туреччини, турецька сторона продовжить докладати всіх зусиль для цього.

"На жаль, 17 липня припинила діяти Чорноморська зернова ініціатива, де посередником виступала наша країна та ООН. Завдяки цій ініціативі було забезпечення постачання 34 тонн зерна та іншого продовольства на світові ринки. Зараз ми вивчаємо альтернативні маршрути постачання, але бачимо, що ці альтернативні шляхи будуть не дуже продуктивними, і включають багато ризиків. Ми продовжуємо докладати зусиль для відновлення Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Фідан на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Він наголосив, що Туреччина продовжить вести діалог з усіма сторонами на всіх рівнях з цього питання.

За словами Фідана, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган проводить дуже систематичну роботу з цього питання.

"Наша робота та зусилля з цього питання будуть продовжені. Я сподіваюся, що ми досягнемо успішного результату. Я хотів би особливо подякувати нашим українським друзям за конструктивний підхід у цьому питанні", - сказав він.

Міністр зазначив, що ще у 2014 році після окупації Криму Туреччина заявила про підтримку територіальної цілісності України.

"Цю ж позицію ми продемонстрували після 24.02.22", - додав він.

Також Фідан підкреслив, що відносини Туреччини зі стратегічним партнером України продовжують розвиватися, незважаючи на війну.

"Ми продовжуватимемо докладати зусиль для мінімізації впливу війни на наші економічні відносини", - сказав міністр.

Крім цього, глави МЗС Туреччини та України обговорили, яку підтримку може ще надати турецька сторона кримськотатарському народові.

Міністр повідомив, що у жовтні спікер турецького парламенту візьме участь у парламентському саміті "Кримській платформі".

Він подякував Кулібі за гостинність і запросив відвідати Туреччину.

Для Фідана це перший візит до України на посаді міністра закордонних справ Туреччини. Також він став першим главою МЗС Туреччини, яке прибуло в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також глава МЗС Туреччини зазначив, що це перший візит високого рівня з Анкари до України після візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Львова у серпні 2022 року.

Під час візиту до Києва Фідан зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, потім із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також відвідав Національне антикорупційне агентство України.