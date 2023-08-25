З початку пожеж у Греції було затримано 79 підозрюваних у підпалах

У Греції правоохоронці підозрюють 79 людей в умисних підпалах, які спровокували лісові пожежі, повідомив представник уряду Павлос Марінакіс.

"Поліцейське розслідування триває (…) Наразі зафіксовано понад 140 затримань та арештів, 79 з яких пов'язані з підпалами. Максимальне покарання за них — довічне ув'язнення, всі вони є кримінальними злочинами", - передає слова Маринакіса місцеве ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, міністр Греції з кліматичної кризи та цивільної оборони Василіс Кікіліас заявив, що деякі з грецьких пожеж на північному сході країни й недалеко від Афін було розпочато навмисно, він пообіцяв, що паліїв знайдуть і вони відповідатимуть за свої вчинки.

За тиждень у країні загинули десятки людей. Також у боротьбі із загораннями постраждали 60 пожежників. До гасіння полум'я залучено сотні людей та десятки літальних апаратів, у тому числі з Європи.