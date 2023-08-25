На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

У нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії застрягли громадяни України: п'ятеро з шести - це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких примусово забрали в Росію. Міністерство закордонних справ України опікується їхньою справою і здійснює перевірку.

За інформацією грузинських ЗМІ, уже тиждень у нейтральній смузі між Росією і Грузією біля пункту пропуску Верхній Ларс перебувають шестеро громадян України.

"Це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли до Росії досиджувати терміни. І ще один - українець, який в'їхав до Росії й потрапив у фільтраційний табір", - пише портал "Новости-Грузия".

Їжу, воду і частину медикаментів українцям допомогли доставити волонтери.

У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну, також відбулася спеціальна зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою. Дипломат повідомив, що надіслав інформацію до Києва й очікуватиме вказівок.

"МЗС разом із компетентними органами України опікується справою шістьох українців, які зараз перебувають на російсько-грузинському кордоні. За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України й були вивезені російською окупаційною армією в Росію", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МЗС України.

У відомстві зазначили, що наразі триває перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбування визначеного судом покарання, опрацьовують питання їх повернення в Україну.