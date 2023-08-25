Події

19:21 25.08.2023

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після сходження з рейок вантажного вагона на Полтавщині

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"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після сходження з рейок вантажного вагона на Полтавщині

Вантажний вагон, що зійшов із рейок у Полтавській області, вдалося підняти з випередженням графіка, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Поїзди харківського напрямку прямуватимуть звичним маршрутом через станції Полтава-Київська та Миргород. Суттєвих затримок вдалося уникнути, дякуємо всім за терпіння", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі за зміненим маршрутом прямує лише поїзд №73/93 Харків-Хелм/Перемишль, який прибуде до Києва із затримкою.

Як повідомлялося, раніше через сходження з рейок вантажних вагонів у Полтавській області низка рейсів харківського напрямку була змушена прямувати за резервним маршрутом, вісім поїздів затримувалися приблизно на чотири години.

 

Теги: #потяги #полтавщина #затримка

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