"Укрзалізниця" відновила рух поїздів після сходження з рейок вантажного вагона на Полтавщині

Вантажний вагон, що зійшов із рейок у Полтавській області, вдалося підняти з випередженням графіка, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Поїзди харківського напрямку прямуватимуть звичним маршрутом через станції Полтава-Київська та Миргород. Суттєвих затримок вдалося уникнути, дякуємо всім за терпіння", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі за зміненим маршрутом прямує лише поїзд №73/93 Харків-Хелм/Перемишль, який прибуде до Києва із затримкою.

Як повідомлялося, раніше через сходження з рейок вантажних вагонів у Полтавській області низка рейсів харківського напрямку була змушена прямувати за резервним маршрутом, вісім поїздів затримувалися приблизно на чотири години.