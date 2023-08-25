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13:44 25.08.2023

Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві

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Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі Службою безпеки України викрили групу фальшивомонетників під час спроби продажу підроблених $50 тис.

Слідство встановило, що схему організував львів'янин і залучив до неї жителів Ужгорода та Києва. Усі підроблені банкноти номіналом $100 були зразка 2006 року і мали високу якість. Детектив БЕБ затримав одного з фігурантів прямо під час спроби збуту $50 тис.

Правоохоронці провели обшуки в Києві, Львові та Ужгороді. За їхніми результатами було виявлено та вилучено понад $70 тис., з них $50 тис. - з ознаками підроблення.

Наразі одного з фальшивомонетників, причетного до організації злочинної групи, затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 і ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (зберігання, придбання, перевезення, а також збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

Теги: #київ #фальшивомонетники

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