Відновила роботу пошкоджена обстрілами ТЕС "ДТЕК" - Міненерго

Станом на п'ятницю відновила виробництво електроенергії прифронтова ТЕС "ДТЕК", яка була зупинена через обстріли 24 серпня.

"На одній із ТЕС енергетики ліквідовують пошкодження, спричинені ворожим обстрілом. Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії та підключена до енергосистеми України", - повідомило Міністерство енергетики України.

За інформацією відомства, через обстріли, негоду і технологічні порушення залишаються без світла частина абонентів у восьми областях країни.

Зокрема, внаслідок грозового шторму знеструмлено шість населених пунктів в Одеській області. Без світла залишаються понад тисяча споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено, тривають відновлювальні роботи.

"У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тис. споживачів. Енергетики розпочали підключення абонентів у мікрорайоні Острів: уже відновили подачу світла для мешканців кдеількох п'ятиповерхівок і працюють над подальшим відновленням електропостачання", - зазначили в міністерстві.

Ремонтні роботи в Херсоні сповільнені через обстріли.

У Міненерго також повідомили про трагедію у Волинській області, де через ураження струмом загинули двоє людей.

"У Волинській області під час вивантаження вантажу водій КамАЗ доторкнувся кузовом автомобіля до повітряної лінії 10 кВ. Виходячи з кабіни, він потрапив під напругу. Його намагався врятувати інший робітник, але теж потрапив під напругу. Викликана на місце швидка констатувала смерть обох постраждалих", - поінформували у відомстві.

Обставини трагедії з'ясовує слідча комісія.

За даними міністерства, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 90 МВт-год, експорт відсутній.