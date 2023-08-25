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11:59 25.08.2023

Пілотний проєкт нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл запустять у 500 школах у 2024/2025 навчальному році - Лісовий

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Пілотний проєкт нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл запустять у 500 школах у 2024/2025 навчальному році - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий анонсував запуск у 2024/2025 навчальному році пілотного проєкту нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл у 500 школах.

"Нова система оплати праці для вчителів і директорів. Ця програма вже запущена", - сказав Лісовий на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

За його словами, 2023/2024 року відбуватиметься робота з формування політик та експертизи в цій сфері, а 2024/2025 року буде запущено пілотний проєкт. "Плануємо попередньо реалізувати його в 500 школах - щодо нового формату оплати праці", - додав очільник відомства.

За словами міністра, у межах експерименту оплата праці буде виведена з єдиної тарифної сітки. "Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80%, надбавки близько 20%, а також ще кілька регіональних надбавок і доплата від директора школи. Таким чином, ми робимо зарплату зрозумілою, прозорою, прогнозованою, і найголовніше, ми прагнемо підвищити зарплату", - сказав Лісовий.

Як повідомлялося, 25 серпня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про необхідність зміни правила формування заробітної плати педагогів.

 

Теги: #зарплата #педагоги #проєкт

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