Реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини.

"Що стосується дитячого садка - це перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, це гарантоване місце в закладі дошкільної освіти, це нова система оплати праці педагога-дошкільника... це легкий вхід у професію", - сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

Крім того, згідно з презентованим баченням майбутнього освіти в Україні, трансформація дошкільної освіти передбачатиме: