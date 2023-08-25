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11:38 25.08.2023

Реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини - Лісовий

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Реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини.

"Що стосується дитячого садка - це перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, це гарантоване місце в закладі дошкільної освіти, це нова система оплати праці педагога-дошкільника... це легкий вхід у професію", - сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

Крім того, згідно з презентованим баченням майбутнього освіти в Україні, трансформація дошкільної освіти передбачатиме:

  • створення умов для функціонування гнучкої та оптимальної мережі різних типів освітніх послуг для дітей раннього та дошкільного віку;
  • оновлення системи професійної підготовки педагогічних кадрів (нова якість і підхід до підготовки та перепідготовки кадрів);
  • забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку;
  • забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.
Теги: #інновації #лісовий #освітній_процес

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