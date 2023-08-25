Реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини - Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що реформа дошкільної освіти передбачатиме перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини.
"Що стосується дитячого садка - це перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, це гарантоване місце в закладі дошкільної освіти, це нова система оплати праці педагога-дошкільника... це легкий вхід у професію", - сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.
Крім того, згідно з презентованим баченням майбутнього освіти в Україні, трансформація дошкільної освіти передбачатиме:
- створення умов для функціонування гнучкої та оптимальної мережі різних типів освітніх послуг для дітей раннього та дошкільного віку;
- оновлення системи професійної підготовки педагогічних кадрів (нова якість і підхід до підготовки та перепідготовки кадрів);
- забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку;
- забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.