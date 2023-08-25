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04:17 25.08.2023

США схвалили виробництво тестових партій ключового елемента майбутньої ППО - радарів Sentinel A4

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США схвалили виробництво тестових партій ключового елемента майбутньої ППО - радарів Sentinel A4

 Командування США погодило старт програми виробництва новітніх радарів Sentinel A4, які в перспективі відіграватимуть найважливішу роль в американській протиповітряній обороні, повідомляє Defense news.
"Армія США схвалила програму початкового виробництва з низькими темпами радарів Sentinel A4, вкрай необхідних для протиповітряної оборони", - зазначає видання.
Армія розраховує отримати 19 радарів до 2025 фінансового року з метою протестувати їх і дати оцінку. Наприкінці цього року планується почати постачання радарів у війська. Загалом американські військові хочуть отримати 240 одиниць Sentinel A4.
Новий радар має змінити Sentinel A3 і старіші моделі. Його апаратура має виявляти крилаті ракети, БПЛА, реактивні снаряди, мінометні та артилерійські снаряди, одночасно засікати різні типи загроз і стежити за ними.
Планується, що радари поєднають із новою системою управління засобами ППО і ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) від компанії Northrop Grumman.
США обрали Sentinel A4 і IBCS для посилення систем ППО і ПРО, які прикривають острів Гуам - найбільшу американську стратегічну військову базу в Тихому океані.

Теги: #сша #виробництво #плани #радари

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