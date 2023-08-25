Події

02:26 25.08.2023

Росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій - Центр нацспротиву

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Росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій - Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій (ТОТ) України продовжує вивозити українських дітей у Росію, повідомляють на сайті Центру національного опору в четвер, 24 серпня.
"Зафіксовано чергові випадки вивезення дітей з ТОТ до санаторіїв і баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку та оздоровлення", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, джерела Центру національного опору повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки РФ і Новосибірської області.
Як повідомлялося, 1 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.
"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Білова - ІФ-У) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України більше ніж 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець у Телеграм-каналі.

Теги: #україна #діти #вивезення #окупанти

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