Росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій - Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій (ТОТ) України продовжує вивозити українських дітей у Росію, повідомляють на сайті Центру національного опору в четвер, 24 серпня.

"Зафіксовано чергові випадки вивезення дітей з ТОТ до санаторіїв і баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку та оздоровлення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, джерела Центру національного опору повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки РФ і Новосибірської області.

Як повідомлялося, 1 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Білова - ІФ-У) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України більше ніж 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець у Телеграм-каналі.