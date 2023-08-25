Події

01:11 25.08.2023

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів

1 хв читати
Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів


 Російські війська піддали масованому обстрілу прикордонні громади Сумської області - за добу там було близько 270 вибухів, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21.00 четверга, 24 серпня.
"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілу зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотинська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середина-Будська, Дружбівська громади", - зазначено у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Як повідомляє обладміністрація, ворог завдавав ударів із різних видів зброї: мінометів, артилерії, гранатометів, реактивних систем залпового вогню, танків, гелікоптерів і БпЛА.
Зокрема, за даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано 33 вибухи, Великописарівській - 30, Білопільській - 89, і в Есманській громаді було 24 вибухи. Крім того, під вогнем окупантів були: Хотинська громада - 18 вибухів, Шалигинська - 35, Зноб-Новгородська - 3, Серединно-Будська громада - 31 вибух, а також у Дружбівській громаді зафіксовано 6 вибухів.
"Попередньо - без втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в обладміністрації.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:33 25.08.2023
Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку

Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку

00:26 25.08.2023
Залужний вважає, що Сили оборони перебувають на порозі прориву російської оборони - WSJ

Залужний вважає, що Сили оборони перебувають на порозі прориву російської оборони - WSJ

23:26 24.08.2023
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами прапора України до Дня Незалежності

22:45 24.08.2023
Канада призначила нового посла в Україні

Канада призначила нового посла в Україні

20:18 24.08.2023
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

18:22 24.08.2023
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

17:16 24.08.2023
Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

Україна готова розпочинати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки - Зеленський

17:14 24.08.2023
ФРН поставила Києву ракети для ЗРК Patriot, розвідувальні БПЛА, системи виявлення безпілотників

ФРН поставила Києву ракети для ЗРК Patriot, розвідувальні БПЛА, системи виявлення безпілотників

17:01 24.08.2023
Окупанти завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області в середу, зруйновано 21 житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку в Оріхові - поліція

Окупанти завдали 90 ударів по населених пунктах Запорізької області в середу, зруйновано 21 житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівку в Оріхові - поліція

16:08 24.08.2023
Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті у Вашингтоні

Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті у Вашингтоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

ОСТАННЄ

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Салліваном

Через протоку Дарданелли знову пропускають судна, але лише в одному напрямку

Президент Бразилії виступає за зустріч представників БРІКС і G7

Зеленський подякував Дуді та польському народу за підтримку України

В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

НАЗК внесло Philip Morris та Japan Tobacco до списку міжнародних спонсорів війни

Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА