Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів



Російські війська піддали масованому обстрілу прикордонні громади Сумської області - за добу там було близько 270 вибухів, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21.00 четверга, 24 серпня.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілу зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотинська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середина-Будська, Дружбівська громади", - зазначено у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Як повідомляє обладміністрація, ворог завдавав ударів із різних видів зброї: мінометів, артилерії, гранатометів, реактивних систем залпового вогню, танків, гелікоптерів і БпЛА.

Зокрема, за даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано 33 вибухи, Великописарівській - 30, Білопільській - 89, і в Есманській громаді було 24 вибухи. Крім того, під вогнем окупантів були: Хотинська громада - 18 вибухів, Шалигинська - 35, Зноб-Новгородська - 3, Серединно-Будська громада - 31 вибух, а також у Дружбівській громаді зафіксовано 6 вибухів.

"Попередньо - без втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в обладміністрації.

