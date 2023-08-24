Канада призначила нового посла в Україні



Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні, на цій посаді вона замінить Ларису Галадзу, повідомляється на сайті МЗС у четвер, 24 серпня.

"Вона є фаховим експертом з України з багатим досвідом і розумінням багатогранної підтримки Канади країні, включно з реалізацією Канадою демократичних програм до незаконної російської анексії Криму, створенням операції UNIFIER і канадським моніторингом українських виборів після президентської кампанії 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Наталка Цмоць розмовляє українською, має глибокі зв'язки з українською громадою в Україні та в Канаді, а також готова допомогти поглибити зв'язки двох країн на всіх рівнях.

У МЗС наголосили, що завдяки дипломатичній місії новопризначеного посла "Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі".