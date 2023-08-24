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19:35 24.08.2023

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

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САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану.

Як повідомляється в телеграм-каналі САП у четвер, зазначені продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

Як встановлено під час досудового розслідування, у березні 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, що передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій за кошти АТ "Укрзалізниця" продукції в підконтрольній компанії за цінами, у двічі-втричі вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередника. Внаслідок реалізації зазначеної схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків у сумі 28,8 млн грн.

Аналогічна схема використовувалася для закупівель продуктів харчування в іноземного виробника в Туреччині через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили тодішнього заступника міністра економіки, який приховував дані щодо наявності більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців обласних адміністрацій до протиправного узгодження заявок і рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на сумі 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводилися на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Зазначеним чиновникам оголошено про підозру, їхні дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства з 26 травня 2021 року на сьогодні обіймає Тарас Висоцький.

 

Теги: #корупція #набу #підозра #сап

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