Події

18:08 24.08.2023

У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Київського скверу в центрі Парижа, яке відбулося в четвер, у День Незалежності України.

"Сьогодні на запрошення мера французької столиці Анн Ідальго ми разом відкрили Київський сквер. Він розташований у центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч із Єлисейськими Полями", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Мер повідомив, що на відкритті скверу зустрів українських бійців, які проходять лікування і реабілітацію в Парижі, і поспілкувався з ними. Також він поспілкувався з українцями, переважно жінками та дітьми, які тимчасово проживають у Франції, рятуючись від війни.

Він зазначив, що столиця Франції демонструє "підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності - свободу, рівність та верховенство права". "Для нас дуже важлива підтримка друзів та партнерів. І маємо робити все, щоб вона посилювалася", - написав Кличко.

Теги: #париж #київ #сквер

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