Буданов про спецоперацію в Криму: Важливо, щоб люди там повірили - перемога не за горами, буде наземна операція і повернення наших територій

Важливість операції представниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Військово-морських сил ЗСУ в Криму полягає в тому, щоб люди там повірили, що перемога і їхнє звільнення не за горами, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Важливість цієї спецоперації, насамперед, у тому, щоб люди повірили. Насамперед, люди навіть не на території материкової України, а в Криму. Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону в четвер.

Начальник ГУР запевнив, що повернення людей у Криму до нормального життя триває, і про них ніхто не забув.

"І ніхто не збирається їх просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому, - заявив він.

За словами Буданова, будь-яка дипломатія без реальної сили" безсила.