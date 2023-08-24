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15:36 24.08.2023

Рада денонсувала українсько-російську угоду про реадмісію

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Рада денонсувала українсько-російську угоду про реадмісію

Верховна Рада зупинила дію міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією про реадмісію.

За відповідну постанову №0219 проголосували 253 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, з огляду на широкомасштабну збройну агресію РФ, масовані ракетні обстріли території України практичне виконання міжнародних договорів у сфері реадмісії між Україною та РФ неможливе.

Угоду про реадмісію було підписано 22 жовтня 2012 року в Москві, Верховна Рада ратифікувала її 5 червня 2013 року, угода набула чинності для України 8 серпня 2013 року.

Угода визначала додаткові правові процедури для повернення громадян РФ до країни походження, а також громадян третіх країн, які незаконно прибули в Україну з території Росії, назад до цієї країни.

Железняк також повідомив, що народні депутати підтримали 246 голосами постанову №0221 про припинення дії угоди між Україною та РФ про співробітництво в галузі попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

Теги: #угода #реадмісія #припинення

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