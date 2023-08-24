Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні зенітні ракети IRIS-T, а також обладнання для розмінування, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому наразі ми передамо в дар Україні ракети протиповітряної оборони. На сьогодні це один з найбільших норвезьких внесків на військове обладнання для України", - наводить пресслужба слова прем'єр-міністра Йонаса Гара Стере.

Цю допомогу надають у межах 5-річної програми "Нансен" вартістю 75 млрд норвезьких крон. На початку 2023 року уряд Норвегії оголосив про прискорення фінансування програми на 2,5 млрд норвезьких крон, тим самим загальний обсяг підтримки досяг 10 млрд норвезьких крон.

Зазначається, що ракети запускатимуться з пускових установок, які погодилася передати Швеція. Для норвезьких збройних сил будуть виготовлені нові ракети, які відповідатимуть переданим у дар.

Крім цього, уряд Норвегії передасть Україні портативні комплекти для знешкодження вибухових речовин і заряди вибухівки для розмінування мінних полів, які встановили росіяни, щоб не допустити просування ЗСУ на лінії фронту.

Зазначається, що це обладнання "буде вилучено із запасів норвезьких збройних сил і знову придбано".

"Раніше ми вже передавали запитане військове обладнання, таке як зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси і танки. Норвегія також робить значний внесок у підготовку та навчання українського персоналу і в Норвегії, і за кордоном. Важливо, щоб ми залишалися єдині в нашій підтримці України", - наголосив Йонас Гар Стере.