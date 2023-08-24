Події

13:47 24.08.2023

Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

2 хв читати
Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

Уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні зенітні ракети IRIS-T, а також обладнання для розмінування, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому наразі ми передамо в дар Україні ракети протиповітряної оборони. На сьогодні це один з найбільших норвезьких внесків на військове обладнання для України", - наводить пресслужба слова прем'єр-міністра Йонаса Гара Стере.

Цю допомогу надають у межах 5-річної програми "Нансен" вартістю 75 млрд норвезьких крон. На початку 2023 року уряд Норвегії оголосив про прискорення фінансування програми на 2,5 млрд норвезьких крон, тим самим загальний обсяг підтримки досяг 10 млрд норвезьких крон.

Зазначається, що ракети запускатимуться з пускових установок, які погодилася передати Швеція. Для норвезьких збройних сил будуть виготовлені нові ракети, які відповідатимуть переданим у дар.

Крім цього, уряд Норвегії передасть Україні портативні комплекти для знешкодження вибухових речовин і заряди вибухівки для розмінування мінних полів, які встановили росіяни, щоб не допустити просування ЗСУ на лінії фронту.

Зазначається, що це обладнання "буде вилучено із запасів норвезьких збройних сил і знову придбано".

"Раніше ми вже передавали запитане військове обладнання, таке як зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси і танки. Норвегія також робить значний внесок у підготовку та навчання українського персоналу і в Норвегії, і за кордоном. Важливо, щоб ми залишалися єдині в нашій підтримці України", - наголосив Йонас Гар Стере.

Теги: #україна #допомога #техніка #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 24.08.2023
Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

Литва скеровує Україні пакет військової допомоги вартістю понад 40 млн євро

13:28 24.08.2023
Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

12:37 24.08.2023
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам БПЛА Bayraktar - ГУР МО

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам БПЛА Bayraktar - ГУР МО

11:45 24.08.2023
Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

11:44 24.08.2023
H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні

05:27 24.08.2023
Якщо загибель Пригожина підтвердиться, ми не здивуємось

Якщо загибель Пригожина підтвердиться, ми не здивуємось

04:12 24.08.2023
Окупанти вночі атакували Дніпро, є постраждалі

Окупанти вночі атакували Дніпро, є постраждалі

02:32 24.08.2023
В окупованому Маріуполі пролунав вибух

В окупованому Маріуполі пролунав вибух

00:33 24.08.2023
Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

Росавіація оприлюднила поіменний список загиблих в авіакатастрофі у Тверській області, серед них Пригожин та Уткін

23:37 23.08.2023
Голова ОБСЄ планує невдовзі візит до України

Голова ОБСЄ планує невдовзі візит до України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

Зеленський: Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли київських ТЕЦ під час опалювального сезону

Головний рабин України та Києва Яаков Дов Блайх привітав українців з Днем Незалежності

Ворог наступає на куп'янському напрямку і безуспішно штурмує на лиманському, на бахмутському - українські сили поступово просуваються

Зеленський: Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА