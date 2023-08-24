Кличко обговорить із мером Парижа подальшу співпрацю

Мер Києва Віталій Кличко обговорить із мером Парижа Анн Ідальго подальшу співпрацю між містами.

"До Дня Незалежності України Париж засвідчує свою підтримку Києва та української держави. Сьогодні у французькій столиці символічно продемонструють, що Україна є частиною європейської сімʼї", - написав мер у телеграм-каналі в четвер.

Кличко також спільно з мером Парижа відкриє в центрі міста Київський сквер.

"А ввечері відбудеться церемонія підсвічення Ейфелевої вежі в кольори державного прапора України", - зазначив мер Києва.

Крім цього, Кличко та Ідальго обговорять подальшу співпрацю столиць України та Франції, зокрема, "допомогу в підготовці до наступної зими, яка для Києва та України буде дуже складною".