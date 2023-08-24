Події

13:09 24.08.2023

Кличко обговорить із мером Парижа подальшу співпрацю

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Мер Києва Віталій Кличко обговорить із мером Парижа Анн Ідальго подальшу співпрацю між містами.

"До Дня Незалежності України Париж засвідчує свою підтримку Києва та української держави. Сьогодні у французькій столиці символічно продемонструють, що Україна є частиною європейської сімʼї", - написав мер у телеграм-каналі в четвер.

Кличко також спільно з мером Парижа відкриє в центрі міста Київський сквер.

"А ввечері відбудеться церемонія підсвічення Ейфелевої вежі в кольори державного прапора України", - зазначив мер Києва.

Крім цього, Кличко та Ідальго обговорять подальшу співпрацю столиць України та Франції, зокрема, "допомогу в підготовці до наступної зими, яка для Києва та України буде дуже складною".

Теги: #кличко #анн_ідальго

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