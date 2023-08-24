Події

12:30 24.08.2023

В Україні у п'ятницю без опадів, у суботу очікується короткочасний дощ у північно-західних областях

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В Україні у п'ятницю без опадів, у суботу очікується короткочасний дощ у північно-західних областях

У п'ятницю, 25 серпня, на всій території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°, удень 23-28°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині України 27-32°.

У Києві в п'ятницю, 25 серпня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 25 серпня найвища температура вдень була 33,1° у 1903 р., найнижча вночі 8,1° у 1950 р.

У суботу, 26 серпня, у північно-західних областях України короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні 16-21°, удень 28-33°, у південно-західних областях до 35° (на північному сході 24-29°).

У Києві в суботу, 26 серпня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 29-31°.

Теги: #погода #прогноз

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