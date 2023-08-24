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09:23 24.08.2023

Зеленський у святковому відеозверненні: Незалежність - це те, за що бореться український народ

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Зеленський у святковому відеозверненні: Незалежність - це те, за що бореться український народ

Незалежність України - це те, за що бореться український народ у "великій війні", сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди Дня Незалежності.

"Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремося. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У "великій війні" немає маленьких справ", - сказав президент.

За його словами, "коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути себе в ній".

Сьогодні, сказав президент, "я хочу присвятити це привітання тобі, воїне". "Я дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу. Усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України та відвагу захищати її щосили", - сказав він.

Багато українців, зазначив Зеленський, втратили через війну близьких. "Герої, завдяки яким ми не втратили Україну. Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них", - сказав президент.

Він розповів, що "минулого тижня відвідав бойові бригади. Командні пункти, пункти розташування бригад. І є те, що їх об'єднує всіх. Нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня. Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі картинки. Їх можна побачити в кожній бригаді".

"Я дякую кожній українській матері, для якої наша держава є і залишиться домом, попри те, що через війну довелося виїхати. І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не загубила себе і свого, коли мама вчить українську, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, - це найважливіше", - сказав президент.

Він також подякував "українським учителям, які будують освічене майбутнє навіть там, де ворог зруйнував школи", "тисячам українських медиків, які рятують тисячі життів".

Президент нагадав про блекаути минулої зими, коли "наші енергетики працювали цілодобово. Під час повітряних тривог. Іноді - під обстрілами. Завжди - у небезпеці. Завжди - знаючи, як світла чекають у лікарнях, на оборонних підприємствах. І як світла й тепла чекає кожна родина".

Зеленський згадав українських журналістів. "З нами була правда. І світ чув Україну. Я дякую всім, хто поширює правду про Україну і про цю війну - різними мовами світу", - сказав він.

"Але окремо я хочу сказати сьогодні про тих, про кого поки що не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім. Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "Лелеки", "Фурії". Морські дрони, "Нептуни", "Корсари", "Стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо і тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов'язково знімуть кіно", - сказав Зеленський.

За його словами, "важливий кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш прапор так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого поранили, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. Хто пережив полон.... Хто не втратив Україну в собі. Хто повернувся і продовжує битися. І ті, хто повернеться".

"Бо ми всі зробили так, що, коли один каже: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!" - сказав на завершення президент.

Теги: #день_незалежності #зеленський

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