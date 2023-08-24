Philip Morris домоглася в суді відшкодування 1,4 млн грн за підроблення її бренду

Троє засуджених у межах визнання в суді провини відшкодували Philip Morris Brands Sarl 1,44 млн грн матеріальних збитків за підроблення однієї з марок її цигарок, як випливає з вироку Залізничного районного суду Львова від 17 серпня, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, організатор групи родом із Києва і двоє його пособників із Кременчука організували в Любомлі Волинської області незаконне виробництво тютюнових виробів: вони закупили необхідне обладнання і сировину та виготовили з вересня до середини листопада 2022 року 38,5 тис. пачок цигарок із незаконним використанням однієї з торговельних марок Philip Morris.

У середині листопада організатор групи продав за $600 (майже 22 тис. грн) 1,5 тис. пачок цієї продукції, ще 20,4 тис. пачок зберігалися на незаконному виробництві.

У матеріалах справи зазначено, що Philip Morris Brands Sarl подала цивільний позов проти незаконного використання її бренду, й уточнено, що єдиним офіційним імпортером її продукції в Україну є ПрАТ "Філіп Морріс Україна".

У межах кримінального провадження суд засудив організатора групи до чотирьох, а його спільників - до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю в галузі виробництва і торгівлі тютюновими виробами терміном на два роки. Однак з урахуванням відшкодування ними збитків Philip Morris, перерахуванням ЗСУ по 50 тис. грн, наявністю неповнолітніх дітей та низкою інших пом'якшувальних зобов'язань, суд звільнив від відбування призначеного основного покарання, замінивши його іспитовими термінами два роки організатору та рік - його спільникам.

У вироку суду також ідеться про конфіскацію та знищення незаконно вироблених або куплених товарів, засобів виробництва, сировини для їх виготовлення. Зокрема йдеться про 41 коробку цигарок із написом BOND і 42 коробки з тютюном, цигаркову та пакувальну машини, 118 ящиків із фільтрами для цигарок, 110 рулонів цигаркового паперу, рулон прозорої пакувальної плівки з написом Duty Free.