Події

09:16 24.08.2023

Philip Morris домоглася в суді відшкодування 1,4 млн грн за підроблення її бренду

2 хв читати
Philip Morris домоглася в суді відшкодування 1,4 млн грн за підроблення її бренду

Троє засуджених у межах визнання в суді провини відшкодували Philip Morris Brands Sarl 1,44 млн грн матеріальних збитків за підроблення однієї з марок її цигарок, як випливає з вироку Залізничного районного суду Львова від 17 серпня, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, організатор групи родом із Києва і двоє його пособників із Кременчука організували в Любомлі Волинської області незаконне виробництво тютюнових виробів: вони закупили необхідне обладнання і сировину та виготовили з вересня до середини листопада 2022 року 38,5 тис. пачок цигарок із незаконним використанням однієї з торговельних марок Philip Morris.

У середині листопада організатор групи продав за $600 (майже 22 тис. грн) 1,5 тис. пачок цієї продукції, ще 20,4 тис. пачок зберігалися на незаконному виробництві.

У матеріалах справи зазначено, що Philip Morris Brands Sarl подала цивільний позов проти незаконного використання її бренду, й уточнено, що єдиним офіційним імпортером її продукції в Україну є ПрАТ "Філіп Морріс Україна".

У межах кримінального провадження суд засудив організатора групи до чотирьох, а його спільників - до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю в галузі виробництва і торгівлі тютюновими виробами терміном на два роки. Однак з урахуванням відшкодування ними збитків Philip Morris, перерахуванням ЗСУ по 50 тис. грн, наявністю неповнолітніх дітей та низкою інших пом'якшувальних зобов'язань, суд звільнив від відбування призначеного основного покарання, замінивши його іспитовими термінами два роки організатору та рік - його спільникам.

У вироку суду також ідеться про конфіскацію та знищення незаконно вироблених або куплених товарів, засобів виробництва, сировини для їх виготовлення. Зокрема йдеться про 41 коробку цигарок із написом BOND і 42 коробки з тютюном, цигаркову та пакувальну машини, 118 ящиків із фільтрами для цигарок, 110 рулонів цигаркового паперу, рулон прозорої пакувальної плівки з написом Duty Free.

Теги: #суд #бренд #підробка #philip_morris

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:56 18.08.2023
Спецпрокуратура направила до суду звинувачення проти військовослужбовця, підозрюваного у передачі ворогові інформації про тероборону Києва

Спецпрокуратура направила до суду звинувачення проти військовослужбовця, підозрюваного у передачі ворогові інформації про тероборону Києва

12:21 18.08.2023
Герасимов: Рішення ВАКС проти мене - це відволікання уваги суспільства від корупційних злочинів влади

Герасимов: Рішення ВАКС проти мене - це відволікання уваги суспільства від корупційних злочинів влади

12:32 16.08.2023
Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

13:59 15.08.2023
ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

14:45 14.08.2023
Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

11:19 11.08.2023
Суд зобов'язав монастир УПЦ (МП) повернути заповіднику майно Нижньої лаври - Мінкультури

Суд зобов'язав монастир УПЦ (МП) повернути заповіднику майно Нижньої лаври - Мінкультури

19:32 10.08.2023
Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

20:41 09.08.2023
Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

14:33 09.08.2023
Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

11:25 08.08.2023
Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог уночі вдарив ракетами по Дніпру, поранено семеро людей

Пригожин значиться серед пасажирів літака, який розбився, - росЗМІ з посиланням на Росавіацію

Військові 24 ОМБр і поліцейські встановили прапор України на териконі біля Горлівки в Донецькій області

Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли будуть готові пілоти - Зеленський про домовленості з Рютте

Україна готує створення Балто-Чорноморського оборонного союзу - Зеленський

ОСТАННЄ

У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Через обстріли окупантів у Миколаївській області постраждали три людини

Ворог випустив майже 500 снарядів по Херсонській області, поранено семеро людей

За добу відбулося понад 23 бойові зіткнення між ЗС України та окупантами

Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів

Ворог уночі вдарив ракетами по Дніпру, поранено семеро людей

Окупанти в Мелітополі використовують цивільний санаторій під потреби польового шпиталю

Путін майже напевно "наказав убити Пригожина", переконані в ISW

Нардеп Тарарін увійшов до фракції "Слуга народу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА