Події

08:36 24.08.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч проти четверга російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ і Вільчу Чугуївського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 01:40 ворог укотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Без постраждалих. Крім того, близько 2 години ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району. Без постраждалих і масштабних руйнувань", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, у середу вранці окупанти завдали удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району. Михайлівка Чугуївського району. Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.

Унаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт і лінію електропередачі. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок і дві господарські будівлі.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #синєгубов

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