Події

08:04 24.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 340 окупантів, 15 артсистем, 20 БПЛА, 23 бронемашини, 3 танки, одну РСЗВ, а також 29 одиниць авто і спецтехніки, повідомили в Генштабі Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 259 160 (+340) осіб, танків - 4375 (+2) од, бойових броньованих машин - 8511 (+23) од, артилерійських систем - 5333 (+15) од, РСЗВ - 723 (+1) од, засоби ППО - 494 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4344 (+20), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7773 (+28) од, спеціальна техніка - 801 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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