Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

У повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків, однак, бомбардувальників Ту-22 серед них не багато, а днями стало на 4 борти менше, повідомив керівник ГУР Кирило Буданов.

"436 російських літаків. Це багато. Але якщо ви запитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних залишалося близько 31, тепер 29 - і мінус два ще тих, які на ремонті будуть перебувати, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають. Які "гробами" стоять - їх трошки більше", - сказав він в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За словами Буданова, під час операцій на військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайківка (Калузька область) повністю знищено два літаки, ще два пошкоджено. Пошкодження ще одного (п'ятого) борту під питанням.

Буданов додав, що українській розвідці добре відомі люди, які це виконали. Вони мають із ними прямий зв'язок. Однак, конкретний підрозділ виконавців очільник ГУР не називає.

"Це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання", - резюмував він.