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23:35 23.08.2023

Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

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Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час звернення на Третьому саміті Кримської платформи висловила впевненість, що Україна вийде переможцем у варварській війні РФ і поверне собі свої території.

"Цей саміт відбувається на тлі опору України, що триває вже 18 місяців, останньому прикладу російської військової агресії. Ця війна є лише продовженням непохитних спроб Росії розділяти, окупувати, завойовувати, загрожувати своїм сусідам і відповідає історичному образу дій імперських держав", - сказала вона під час онлайн -звернення на Третьому саміті Кримської платформи у середу у Києві.

Зурабішвілі наголосила, що Україна бореться не лише за свою незалежність та суверенітет, а й за свободу та безпеку всієї Європи.

"Ця війна ще раз продемонструвала глобальну важливість регіону, зміцнила аргумент про те, що Чорне море безперечно є неподільною частиною європейської стабільності та безпеки. Морем, яке не можна залишати під контролем держави, готової до своїх власних мілітаристських амбіцій, кинути виклик морській безпеці та вільному транзиту , а також порушити глобальне постачання продовольства", - зазначила вона.

За словами лідера Грузії, війна в Україні ще раз показує, що стабільність та безпека Європи "недоступні без поширення на весь континент - від Лісабона до Тбілісі".

"Це також демонструє, що деокупація всіх територій є абсолютною передумовою миру і стабільності, щоб гарантувати відмову Росії від імперських амбіцій і, таким чином, є єдиною стабільною основою для нової та здорової архітектури європейської безпеки", - заявила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що єдність та підтримка, яку демонструє Європа, мають вирішальне значення для перемоги України, і "це не менш важливе для майбутньої безпеки Грузії та Молдови".

"Я хочу ще раз висловити свою переконаність у тому, що завдяки наполегливості вашого народу Україна вже значною мірою і повністю вийде переможцем з цієї варварської війни, поверне собі свої території та стане опорою завтрашньої безпечної та процвітаючої Європи. Грузія буде з вами потім, так само, як і зараз", - запевнила Зурабішвілі.

Теги: #президент #україна #підтримка #грузія

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